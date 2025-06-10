Узбекистан возмутился обысками у соотечественников в России

По словам Бурханова, в ходе совещания в МИД Узбекистана с российской стороной по вопросам миграции было заявлено, что подобные случаи несовместимы с дружественными отношениями между странами. Ташкент призывает принять конкретные меры по предотвращению подобных инцидентов.