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Узбекистан возмутился обысками у соотечественников в России

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов сообщил в своем Телеграм-канале, что внешнеполитическое ведомство выражает обеспокоенность в связи с несакционированными обысками, неуважительным и грубым обращением с соотечественниками в ряде случаев в России.

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов сообщил в своем Телеграм-канале, что внешнеполитическое ведомство выражает обеспокоенность в связи с несакционированными обысками, неуважительным и грубым обращением с соотечественниками в ряде случаев в России.

По словам Бурханова, в ходе совещания в МИД Узбекистана с российской стороной по вопросам миграции было заявлено, что подобные случаи несовместимы с дружественными отношениями между странами. Ташкент призывает принять конкретные меры по предотвращению подобных инцидентов.

«Узбекская сторона призывает обеспечить соблюдение норм международного права и прав человека для всех граждан», — говорится в заявлении представителя узбекского МИДа.

Кроме этого посольство Узбекистана в связи с ситуацией в Москве направило ноту в МИД России с просьбой дать правовую оценку действиям представителей силового органа.

МИД Узбекистана оставляет за собой право принять дополнительные меры в случае необходимости.