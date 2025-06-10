Bloomberg: НАТО может включить помощь Украине в показатель расходов на оборону

В проекте итогового заявления участников саммита альянса, который пройдет в конце июня в Гааге, основное внимание уделяется путям достижения порога 5% ВВП, который, как ожидается, будет утвержден на саммите. Для этого предлагается устранить барьеры в торговле оборонной продукцией.