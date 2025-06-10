Bloomberg: НАТО может включить помощь Украине в показатель расходов на оборону

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО может включить финансовую помощь Украине в новый целевой показатель расходов на оборону стран-членов (5% ВВП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
В проекте итогового заявления участников саммита альянса, который пройдет в конце июня в Гааге, основное внимание уделяется путям достижения порога 5% ВВП, который, как ожидается, будет утвержден на саммите. Для этого предлагается устранить барьеры в торговле оборонной продукцией.
Агентство обратило внимание, что в проекте отсутствует упоминание перспектив вступления Украины в НАТО и осуждение Китая за тесное сотрудничество с Россией. Документ достаточно лаконичен. Согласно источникам Bloomberg, это сделано для того, чтобы избежать публичных споров с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24−25 июня. Ожидается участие более 6 тыс. делегатов, в том числе глав государств и министров 45 стран. -0-