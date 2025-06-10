Трамп хочет использовать изданный в XIX веке закон для подавления протестов в Лос-Анджелесе

Напомним, с 7 июня улицы Лос-Анджелеса превратились в поле боя: тысячи людей протестуют против массовой высылки нелегальных мигрантов. Столкновения с полицией, баррикады, резиновые пули и слезоточивый газ стали повседневной реальностью. Трамп уже направил в город Национальную гвардию, а число задержанных превысило 80 человек. Вслед за Калифорнией волнения докатились до Техаса.