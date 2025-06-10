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Трамп хочет использовать изданный в XIX веке закон для подавления протестов в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования Закона о мятеже 1807 года, который позволяет задействовать армию для подавления внутренних беспорядков. По данным Axios, администрация Белого дома видит в этом инструменте способ обойти ограничения, мешавшие жёсткому ответу на протесты в 2020 году.

Источник: Life.ru

«Президент Трамп как никогда близок к применению закона о мятеже, так как видит исполнительную власть свободной от ограничений», — говорится в материале.

Напомним, с 7 июня улицы Лос-Анджелеса превратились в поле боя: тысячи людей протестуют против массовой высылки нелегальных мигрантов. Столкновения с полицией, баррикады, резиновые пули и слезоточивый газ стали повседневной реальностью. Трамп уже направил в город Национальную гвардию, а число задержанных превысило 80 человек. Вслед за Калифорнией волнения докатились до Техаса.