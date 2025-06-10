В Аргентине Киршнер приговорили к 6 годам, ее сторонники блокируют дороги

В 2022 году, занимая пост вице-президента, Киршнер была осуждена судом первой инстанции на шесть лет за коррупционные действия. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, также установив пожизненное лишение права занимать госдолжности. В конце марта экс-президент обжаловала решение в Верховном суде.