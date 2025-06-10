В Аргентине Киршнер приговорили к 6 годам, ее сторонники блокируют дороги

Верховный суд Аргентины подтвердил решение нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер на шесть лет лишения свободы по делу о коррупции, сообщает телеканал TN.
«Кристина Киршнер приговорена к шести годам тюремного заключения», — отметило издание.
Суд также наложил пожизненный запрет на занятие государственных должностей для Киршнер. На днях она объявила о намерении участвовать в выборах в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
В 2022 году, занимая пост вице-президента, Киршнер была осуждена судом первой инстанции на шесть лет за коррупционные действия. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, также установив пожизненное лишение права занимать госдолжности. В конце марта экс-президент обжаловала решение в Верховном суде.
Киршнер была признана виновной в нарушениях, связанных с предоставлением концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге Аргентины.
В поддержку экс-президента ее сторонники заблокировали главные дороги, ведущие в Буэнос-Айрес, включая автостраду, которая ведет к аэропорту. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры в отношении протестующих.