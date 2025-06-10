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Захарова удивилась, что МИД Израиля опроверг заявления своего посла о Patriot

Официальный представитель дипкорпуса России дала оценку действиям главы Посольства Израиля на Украине Михаила Бродского, который ранее сообщил о передаче своей страной киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Patriot.

Официальный представитель дипкорпуса России дала оценку действиям главы Посольства Израиля на Украине Михаила Бродского, который ранее сообщил о передаче своей страной киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующую публикацию она сделала в Telegram-канале.

«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не “оценочные суждения”, не “личная точка зрения”…», — обратила внимание Мария Захарова.

Свой комментарий дипломат дала после «опровержения» заявлений Михаила Бродского, которое последовало от его руководства в израильском Министерстве иностранных дел.

Мария Захарова отметила, что отличительной чертой сложившейся ситуации является использование послом своего официального статуса для «подтверждения» поставок ЗРК Patriot киевским боевикам.

Продолжая тему поддержки радикалов ВСУ со стороны лояльных им акторов, представитель МИД России ранее также прокомментировала желание французского концерна Renault обустроить на Украине собственное производство воздушных дронов.