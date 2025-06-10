Захарова удивилась, что МИД Израиля опроверг заявления своего посла о Patriot

Официальный представитель дипкорпуса России дала оценку действиям главы Посольства Израиля на Украине Михаила Бродского, который ранее сообщил о передаче своей страной киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующую публикацию она сделала в Telegram-канале.
«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не “оценочные суждения”, не “личная точка зрения”…», — обратила внимание Мария Захарова.
Свой комментарий дипломат дала после «опровержения» заявлений Михаила Бродского, которое последовало от его руководства в израильском Министерстве иностранных дел.
Мария Захарова отметила, что отличительной чертой сложившейся ситуации является использование послом своего официального статуса для «подтверждения» поставок ЗРК Patriot киевским боевикам.