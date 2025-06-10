Президент Южной Осетии отправил в отставку главу КГБ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил от должности председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Олега Ширана. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы республики.
«В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия генерал-лейтенант Олег Игоревич Ширан освобождается от должности председателя Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия», — указано в документе.
Также президент поручил временно исполнять обязанности председателя КГБ заместителю председателя, генерал-майору Андрею Токаеву.
Оба указа вступают в силу с момента их подписания.
Ширан возглавлял КГБ Южной Осетии с августа 2019 года.
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