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Президент Южной Осетии отправил в отставку главу КГБ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил от должности председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Олега Ширана.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил от должности председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Олега Ширана. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы республики.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия генерал-лейтенант Олег Игоревич Ширан освобождается от должности председателя Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия», — указано в документе.

Также президент поручил временно исполнять обязанности председателя КГБ заместителю председателя, генерал-майору Андрею Токаеву.

Оба указа вступают в силу с момента их подписания.

Ширан возглавлял КГБ Южной Осетии с августа 2019 года.

Ранее в Абхазии рассказали, что поможет укрепить доверие между Сухумом и Тбилиси.