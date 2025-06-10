Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

«Мы атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе двумя баллистическими ракетами, одна из которых была гиперзвуковой ракетой “Палестина 2”, а другая — ракетой “Зу аль-Фикар”. Одна из ракет напрямую поразила аэропорт Лод, и системы перехвата не смогли ее уничтожить, из-за чего было прервано воздушное движение в аэропорту», — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.