Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая, по их данным, прервала воздушное движение в аэропорту. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе двумя баллистическими ракетами, одна из которых была гиперзвуковой ракетой “Палестина 2”, а другая — ракетой “Зу аль-Фикар”. Одна из ракет напрямую поразила аэропорт Лод, и системы перехвата не смогли ее уничтожить, из-за чего было прервано воздушное движение в аэропорту», — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Кроме того, в ответ на обстрел Израилем утром 10 июня портов на западе Йемена, в том числе порта Холейда, военный представитель хуситов предупредил, что будет атакован порт Хайфа на севере Израиля. -0-