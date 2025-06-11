В США испугались мощи подлодки РФ «Белгород»: «ядерное сдерживание и тайная шпионская платформа»

Так, российская подлодка, по данным автора, оснащена малой беспилотной подводной лодкой для спецопераций, проводимых под водой. Издание задается вопросом: «ядерное сдерживание и тайная шпионская платформа?». В материале указано, что подлодка содержит торпеды с ядерными боеголовками «Посейдон». Автор отметил, что «Белгород» произвел фурор сразу, как только несколько лет назад сошел с верфи.