Подводная лодка российского производства К-329 «Белгород» поразила Запад. В американском издании 19FortyFive средство назвали «уникальной атомной платформой со стратегической двусмысленностью». В статье разъясняется, в чем эксклюзивность «Белгорода».
Так, российская подлодка, по данным автора, оснащена малой беспилотной подводной лодкой для спецопераций, проводимых под водой. Издание задается вопросом: «ядерное сдерживание и тайная шпионская платформа?». В материале указано, что подлодка содержит торпеды с ядерными боеголовками «Посейдон». Автор отметил, что «Белгород» произвел фурор сразу, как только несколько лет назад сошел с верфи.
«Белгород — одна из наименее изученных подводных лодок, которые сейчас строятся. Она была спущена на воду в апреле 2019 года и начала морские испытания 25 июня 2021 года», — напоминается в статье.
Военные ВС России, между тем, продолжают осуществлять задачи спецоперации. Так, бойцы нанесли удары по четырем бригадам ВСУ у Берислава и Понятовки в Херсонской области.