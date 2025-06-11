В МИД Узбекистана обеспокоились проверками сограждан на территории России

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило серьёзную обеспокоенность в связи с участившимися проверками своих граждан в России. Представитель ведомства Ахрор Бурханов заявил, что посольство среднеазиатской республики уже направило ноту в МИД РФ, указав на нарушения прав узбекских мигрантов.