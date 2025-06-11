В Аргентине суд пожизненно запретил экс-президенту Киршнер занимать госдолжности

Ранее, 15 октября 2024 года, Киршнер объявила о намерении возглавить оппозицию. Она собирается возглавить оппозиционный блок Partido Justicialista (Хустисиалистская партия). Блок Partido Justicialista объединяет в себе все партии, которые относятся к так называемому перонистскому движению. Политика перонистов направлена на развитие социально ориентированной экономики с упором на экспорт, продвижение высоких технологий, а также на борьбу с бедностью.