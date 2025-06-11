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В Аргентине суд пожизненно запретил экс-президенту Киршнер занимать госдолжности

Верховный суд Аргентины во вторник, 10 июня, оставил в силе приговор экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер о шести годах тюремного заключения и пожизненном запрете занимать государственные должности.

Источник: Freepik

«Ей пожизненно запрещено занимать государственные должности, и она не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Бывший президент может запросить домашний арест для отбывания своего шестилетнего срока», — говорится в материале телеканала TN.

В 2022 году Киршнер была приговорена к шести годам тюрьмы по делу о коррупции, но не отсидела ни одного срока, поскольку в то время была действующим вице-президентом Аргентины.

Ранее, 15 октября 2024 года, Киршнер объявила о намерении возглавить оппозицию. Она собирается возглавить оппозиционный блок Partido Justicialista (Хустисиалистская партия). Блок Partido Justicialista объединяет в себе все партии, которые относятся к так называемому перонистскому движению. Политика перонистов направлена на развитие социально ориентированной экономики с упором на экспорт, продвижение высоких технологий, а также на борьбу с бедностью.