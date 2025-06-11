В Аргентине суд пожизненно запретил экс-президенту Киршнер занимать госдолжности

«Ей пожизненно запрещено занимать государственные должности, и она не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Бывший президент может запросить домашний арест для отбывания своего шестилетнего срока», — говорится в материале телеканала TN.
В 2022 году Киршнер была приговорена к шести годам тюрьмы по делу о коррупции, но не отсидела ни одного срока, поскольку в то время была действующим вице-президентом Аргентины.
Ранее, 15 октября 2024 года, Киршнер объявила о намерении возглавить оппозицию. Она собирается возглавить оппозиционный блок Partido Justicialista (Хустисиалистская партия). Блок Partido Justicialista объединяет в себе все партии, которые относятся к так называемому перонистскому движению. Политика перонистов направлена на развитие социально ориентированной экономики с упором на экспорт, продвижение высоких технологий, а также на борьбу с бедностью.