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Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы дотла

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла из-за протестов и беспорядков, которые идут в Калифорнии из-за его миграционной политики.

Источник: © РИА Новости

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы горел дотла, точно так же, как дома (в Лос-Анджелесе — Прим. ред.) сгорели дотла всего несколько месяцев назад, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, — это американский флаг», — сказал Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

Протесты в Калифорнии

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов. В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа. Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.