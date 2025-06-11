Новости СВО. ВС РФ освобождают Новониколаевку, в Днепропетровской области у ВСУ паника, Россия собрала все американские танки ВСУ, 11 июня

ВСУ в очередной раз пытаются развить наступление в Курской области. Покоя им не даёт Тёткинское направление. Специалисты посчитали, что с начала мая враг пытался зайти за границу 191 раз на этом участке фронта, из них 39 — с применением техники. Очередная попытка была в сторону Нового Пути. Противник из 47-й бригады отступил в Павловку после того, как по нему ударили дронами.