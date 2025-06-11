Во Франции могут запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

До этого директор продукта МТС Membrana Kids Арсений Эпов рассказал, что полный запрет на использование интернета может быть действенным способом защиты детей от киберугроз только в случае с самыми младшими группами. По мнению специалиста, для подростков такой подход вызовет лишь отторжение и стремление обойти ограничения.