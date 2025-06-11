Губернатор Калифорнии подал экстренный иск против ввода военных в Лос-Анджелес

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Городская полиция задержала за прошедшие выходные по меньшей мере 56 человек.