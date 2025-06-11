В США хотят ввести уголовное наказание за сожжение государственного флага

В Соединенных Штатах Америки планируют ввести уголовное наказание за сожжение государственного флага. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, комментируя протесты в штате Калифорния против его миграционной политики.
«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать. Мы работаем с некоторыми сенаторами над законопроектом», — заявил Трамп, выступая перед военными на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.
Отметим, что штат Калифорния — это вотчина Демократической партии, главного противника и соперника Республиканской партии. Трамп неоднократно критиковал действия властей данного штата, грозя ему даже сокращением финансирования.
Ранее Трамп сообщил, что в США могут задействовать для подавления восстаний закон 1807 года.