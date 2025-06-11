Президент Пакистана заявил о готовности укреплять связи с РФ ради будущего

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества с Россией, подчеркнув готовность работать вместе ради общего благополучия. Об этом он заявил на приеме, посвященном празднованию Дня России, который прошёл в Исламабаде и был организован посольством РФ.
«Давайте воспользуемся возможностями, которые ждут нас впереди, и будем работать вместе ради более светлого и процветающего будущего. Да здравствует дружба между Пакистаном и Россией», — отметил Зардари в своей речи.
На мероприятии присутствовали также советник премьер-министра Пакистана по международным вопросам Сайед Тарик Фатеми, губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди, а также представители дипломатического корпуса дружественных стран.
Ранее боевые действия вспыхнули между Афганистаном и Пакистаном в спорном приграничном районе Бахрамча в афганской провинции Гильменд.