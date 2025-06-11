Журналисты установили, что фигурант дела о нападении в Амстердаме, столице Нидерландов, является украинским боевиком, самовольно покинувшим формирования ВСУ. Подробности приводит телекомпания NOS.
По имеющимся данным, преступника зовут Роман — с 27 марта он находится под страже по обвинению в нанесении увечий пятерым прохожим.
Как указали в NOS, радикал совершил нападение с целью остаться в каком-нибудь исправительном учреждении Голландии и не возвращаться в ВСУ. По словам командира формирования, в котором числился боевики, он долгое время прорабатывал детали этого «плана».
Отмечается, что причиной преступления могла стать контузия. С момента получения травмы Роман стал проявлять интерес к фундаменталистским учениям и карьере изобретателя Илона Маска.
Стоит добавить, что желавший спастись от ВСУ в голландской тюрьме далеко не единственный дезертир. Ранее стало известно, что только с января 2025 года формирования киевского режима самовольно покинули более 61 тысячи боевиков.