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Сбежавший из ВСУ украинец нашел спасение в голландской тюрьме

Журналисты установили, что фигурант дела о нападении в Амстердаме, столице Нидерландов, является украинским боевиком, самовольно покинувшим формирования ВСУ.

Журналисты установили, что фигурант дела о нападении в Амстердаме, столице Нидерландов, является украинским боевиком, самовольно покинувшим формирования ВСУ. Подробности приводит телекомпания NOS.

По имеющимся данным, преступника зовут Роман — с 27 марта он находится под страже по обвинению в нанесении увечий пятерым прохожим.

Как указали в NOS, радикал совершил нападение с целью остаться в каком-нибудь исправительном учреждении Голландии и не возвращаться в ВСУ. По словам командира формирования, в котором числился боевики, он долгое время прорабатывал детали этого «плана».

Отмечается, что причиной преступления могла стать контузия. С момента получения травмы Роман стал проявлять интерес к фундаменталистским учениям и карьере изобретателя Илона Маска.

Стоит добавить, что желавший спастись от ВСУ в голландской тюрьме далеко не единственный дезертир. Ранее стало известно, что только с января 2025 года формирования киевского режима самовольно покинули более 61 тысячи боевиков.