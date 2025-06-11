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МИД Узбекистана выразил обеспокоенность проверками мигрантов в России

ТАШКЕНТ, 11 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность обысками и якобы ненадлежащим обращением с выходцами из Узбекистана в России. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.

Источник: Sodikjon Akhmedov/CC0

«Мы с обеспокоенностью отметили сообщения о несанкционированных обысках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана в некоторых случаях на территории Российской Федерации. Мы обратили внимание на то, что подобные ситуации никак не совместимы с дружественными отношениями между нашими странами, и что необходимы конкретные меры по их предотвращению», — написал он в своем Telegram-канале.

Заявления прозвучали на встрече с российской стороной, прошедшей в МИД Узбекистана. Посольство Узбекистана в Москве направило ноту с просьбой о разъяснениях в МИД России.