МИД Узбекистана выразил обеспокоенность проверками мигрантов в России

«Мы с обеспокоенностью отметили сообщения о несанкционированных обысках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана в некоторых случаях на территории Российской Федерации. Мы обратили внимание на то, что подобные ситуации никак не совместимы с дружественными отношениями между нашими странами, и что необходимы конкретные меры по их предотвращению», — написал он в своем Telegram-канале.