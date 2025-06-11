Минторг США: переговоры с Китаем идут хорошо, могут продолжиться 11 июня

«Я считаю, что переговоры идут очень-очень хорошо», — сказал он, заверив, что представители сторон «с головой погружены в работу». «Я надеюсь, что они (переговоры — ред.) завершатся сегодня вечером, но если потребуется, мы будем здесь завтра. Но я надеюсь, что они завершатся вечером», — добавил Латник, слова которого привело агентство Reuters.