Минторг США: переговоры с Китаем идут хорошо, могут продолжиться 11 июня

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые переговоры США и Китая в Лондоне идут хорошо, они могут быть продолжены в среду, 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра торговли США Говарда Латника.
«Я считаю, что переговоры идут очень-очень хорошо», — сказал он, заверив, что представители сторон «с головой погружены в работу». «Я надеюсь, что они (переговоры — ред.) завершатся сегодня вечером, но если потребуется, мы будем здесь завтра. Но я надеюсь, что они завершатся вечером», — добавил Латник, слова которого привело агентство Reuters.
В состав американской делегации на консультациях, стартовавших 9 июня в британской столице, вошел Латник, министр финансов Скотт Бессент и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Китайскую сторону представляет вице-премьер КНР Хэ Лифэн.
Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил 8 июня, что вашингтонская администрация намерена на переговорах добиваться от Китая наращивания объемов поставок редкоземельных металлов. Газета The Wall Street Journal ранее отмечала, что стороны планируют обсудить меры экспортного контроля.
Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%.
5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров. -0-