«Вагнер» без Пригожина: Как «музыканты» гоняют террористов в Африке после гибели Первого

Оружие на радость радикалам не побросал и африканский контингент «музыкантов», который по сей день защищает страны Чёрного континента от двух главных напастей: террористов и бывших колонизаторов. Западные державы десятилетия напролёт «доили» попавшие в беду народы, обещая им «мир и свободу» взамен на доступ к рудникам и шахтам. Но только с приходом вагнеров на этой земле узнали, что значит дышать полной грудью.