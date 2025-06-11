Российский разведчик рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области

Российская армия продолжает расширять буферную зону в Сумской области, которая создается для обеспечения безопасности приграничных с Украиной регионов РФ. Об этом рассказал разведчик с позывным «Цыпа».
Так, расширением буферной зоны занимаются и десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ОДШБр). В Сумской области они продвинулись уже дальше села Беловоды.
«Гоним противника, забираем уже территорию Сумской области. Проводим наступательные действия. Уже ушли дальше Беловодов», — рассказал разведчик «Цыпа» агентству РИА Новости.
Он уточнил, что буферная зона на границе с РФ создается, чтобы обезопасить мирных жителей от украинских атак.
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