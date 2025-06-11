Пентагон предложил Европе взять на себя сдерживание России

Глава Пентагона Пит Хегсет призвал союзников США по НАТО активизироваться и принять на себя ответственность за конвенциональную оборону Европы. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, посетовав при этом на то, что американские ресурсы являются «все более растянутыми».