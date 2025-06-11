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Пентагон предложил Европе взять на себя сдерживание России

Глава Пентагона Хегсет призвал союзников по НАТО активизироваться и обеспечить оборону Европы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет призвал союзников США по НАТО активизироваться и принять на себя ответственность за конвенциональную оборону Европы. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, посетовав при этом на то, что американские ресурсы являются «все более растянутыми».

«Наши союзники по НАТО обладают экономической силой, позволяющей сдерживать Россию», — отметил шеф Пентагона, призвав союзников увеличить расходы на оборону и тем самым восстановить справедливость по отношению к американским налогоплательщикам.

Хегсет напомнил, что приоритеты США смещаются на оборону территории своей страны и сдерживание Китая.

«Принятие нашими союзниками по НАТО на себя основной ответственности за конвенциональную оборону Европы является жизненно важным, и оно запоздало», — резюмировал американский министр.

Также он заявил, что США уменьшают финансирование Инициативы содействия безопасности Украины.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно о безопасности в Европе придется думать вместе с Россией.