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Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

«Готовы принять определенные территориальные потери — 38%», — говорится в публикации.

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Об этом пишет РИА Новости.

«Готовы принять определенные территориальные потери — 38%», — говорится в публикации.

За два года этот показатель вырос в четыре раза. Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. Всего опросили 204 респондента.

Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы лишь десять процентов, а 84% были категорически против них. Сейчас число таких противников снизилось до 52%. −0-