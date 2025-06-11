Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свежий сюжет американского телеканала ABC. Журналисты попытались показать обстрел российскими военными якобы мирного населения Украины. При этом в репортаже использовались кадры из сектора Газа. Закадровый голос же зачитывал текст об обстреле Харькова. Эту оплошность Маргарита Симоньян высмеяла в Telegram-канале, опубликовав подтверждающее видео.
На кадрах видна пустынная местность, которой по определению не могло быть в Харькове. Жители, представленные на видео, тоже не слишком походят на славян.
«Американский телеканал ABC сделал сюжет об обстреле Харькова с кадрами из сектора Газа. Да и ладно. Их аудитория что одно, что другое на карте найти не сможет», — отреагировала Маргарита Симоньян.
Между тем, российские войска зашли в Днепропетровскую область. Эти действия стали частью плана по созданию буферной зоны. На Западе же не на шутку испугались, что продвижение войск России поставило ВСУ в трудное положение.