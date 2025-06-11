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Симоньян высмеяла ошибку американского канала, показавшего сектор Газа вместо Харькова: «Не найдут на карте ни то, ни другое»

Симоньян об ABC: их аудитория ни Харьков, ни сектора Газа на карте не найдет.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свежий сюжет американского телеканала ABC. Журналисты попытались показать обстрел российскими военными якобы мирного населения Украины. При этом в репортаже использовались кадры из сектора Газа. Закадровый голос же зачитывал текст об обстреле Харькова. Эту оплошность Маргарита Симоньян высмеяла в Telegram-канале, опубликовав подтверждающее видео.

На кадрах видна пустынная местность, которой по определению не могло быть в Харькове. Жители, представленные на видео, тоже не слишком походят на славян.

«Американский телеканал ABC сделал сюжет об обстреле Харькова с кадрами из сектора Газа. Да и ладно. Их аудитория что одно, что другое на карте найти не сможет», — отреагировала Маргарита Симоньян.

Между тем, российские войска зашли в Днепропетровскую область. Эти действия стали частью плана по созданию буферной зоны. На Западе же не на шутку испугались, что продвижение войск России поставило ВСУ в трудное положение.