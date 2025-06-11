Запад готовится к конфликту высокой интенсивности: три страны НАТО начали совместные учения

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Российской Федерацией. Политические и военные элиты Запада хотят быть готовыми к столкновению уже к 2030 году, отметил он.