Запад готовится к конфликту высокой интенсивности: три страны НАТО начали совместные учения

В центральной части Франции 10 июня начались учения, в которых принимают участие, кроме французских военных, представители Польши и Ирландии. Об этом информирует пресс-служба минобороны Франции.
«Будут задействованы 400 солдат, 50 бронемашин, несколько вертолетов и инженерных средств, истребители, а также 150 солдат из польских и ирландских отрядов», — сказано в релизе.
В ведомстве назвали эти учения многоцелевыми. В частности, в их рамках проводится подготовка к конфликту высокой интенсивности и отработка координации и взаимодействия союзников.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Российской Федерацией. Политические и военные элиты Запада хотят быть готовыми к столкновению уже к 2030 году, отметил он.