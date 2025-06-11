Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад готовится к конфликту высокой интенсивности: три страны НАТО начали совместные учения

Франция, Польша и Ирландия начали проведение совместных учений.

Источник: Комсомольская правда

В центральной части Франции 10 июня начались учения, в которых принимают участие, кроме французских военных, представители Польши и Ирландии. Об этом информирует пресс-служба минобороны Франции.

«Будут задействованы 400 солдат, 50 бронемашин, несколько вертолетов и инженерных средств, истребители, а также 150 солдат из польских и ирландских отрядов», — сказано в релизе.

В ведомстве назвали эти учения многоцелевыми. В частности, в их рамках проводится подготовка к конфликту высокой интенсивности и отработка координации и взаимодействия союзников.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Российской Федерацией. Политические и военные элиты Запада хотят быть готовыми к столкновению уже к 2030 году, отметил он.

На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет призвал союзников США по НАТО активизироваться и принять на себя ответственность за конвенциональную оборону Европы.