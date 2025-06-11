В Колумбии обвиняемый по делу о покушении на сенатора подросток не признал свою вину

Напомним, покушение на оппозиционного сенатора Мигеля Урибе, который намерен баллотироваться в президенты, произошло в Боготе (столица страны) 7 июня. В сторону сенатора открыли огонь, когда тот выступал на митинге. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как критическое.