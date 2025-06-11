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В Колумбии обвиняемый по делу о покушении на сенатора подросток не признал свою вину

В Колумбии подросток, которого обвинили в покушении на сенатора Мигеля Урибе, не признал свою вину.

В Колумбии подросток, которого обвинили в покушении на сенатора Мигеля Урибе, не признал свою вину. Об этом сообщила местная радиостанция Caracol Radio.

В ходе слушаний в суде по делам несовершеннолетних колумбиец отверг все обвинения, выдвинутые против него.

«Подсудимый категорически отверг все пункты обвинения», — говорится в сообщении на официальном сайте радиостанции.

Напомним, покушение на оппозиционного сенатора Мигеля Урибе, который намерен баллотироваться в президенты, произошло в Боготе (столица страны) 7 июня. В сторону сенатора открыли огонь, когда тот выступал на митинге. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как критическое.

Позднее стало известно, что в кандидата в президенты стрелял 15-летний подросток.