В Колумбии обвиняемый по делу о покушении на сенатора подросток не признал свою вину

В Колумбии подросток, которого обвинили в покушении на сенатора Мигеля Урибе, не признал свою вину. Об этом сообщила местная радиостанция Caracol Radio.
В ходе слушаний в суде по делам несовершеннолетних колумбиец отверг все обвинения, выдвинутые против него.
«Подсудимый категорически отверг все пункты обвинения», — говорится в сообщении на официальном сайте радиостанции.
Напомним, покушение на оппозиционного сенатора Мигеля Урибе, который намерен баллотироваться в президенты, произошло в Боготе (столица страны) 7 июня. В сторону сенатора открыли огонь, когда тот выступал на митинге. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как критическое.
Позднее стало известно, что в кандидата в президенты стрелял 15-летний подросток.