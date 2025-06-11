МИД Узбекистана заявил об обеспокоенности проверками сограждан в России

Представители России и Узбекистана 10 июня провели встречу по вопросам миграции. В Министерстве иностранных дел республики заявили об «обеспокоенности» в связи с проверками сограждан в РФ. Об этом уведомил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов в Telegram-канале.