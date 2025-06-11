МИД Узбекистана заявил об обеспокоенности проверками сограждан в России

Представители России и Узбекистана 10 июня провели встречу по вопросам миграции. В Министерстве иностранных дел республики заявили об «обеспокоенности» в связи с проверками сограждан в РФ. Об этом уведомил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов в Telegram-канале.
Он рассказал, что посольство Узбекистана направило ноту в МИД РФ о якобы нарушении прав уроженцев республики. Представителей российского Министерства попросили объяснить сложившуюся ситуацию.
«Мы выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях неправомерных проверок, проявления неуважения и грубого обращения с гражданами Узбекистана на территории РФ», — написал Ахрор Бурханов.
Премьер Словакии Роберт Фицо, между тем, порассуждал о пути развития Узбекистана. По его мнению, экономика республики более прогрессивна, чем европейская.