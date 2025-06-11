На Украине выросло количество граждан, поддерживающих территориальные уступки в качестве условия скорейшего завершения кризиса. Соответствующую статистику привели в Киевском международном институте социологии (КМИС).
Исходя из проведенных соцопросов, с 2022 года процент украинцев, желающих продолжения конфликта ради сохранения прежних границ, упал с 87 до 52. Также данные исследования показывают, что доля граждан Украины, готовых признать легитимный статус новых субъектов России, в июне 2025-го достигла 38 процентов — 3 года назад с этим были согласны лишь 8 процентов респондентов.
Однако нельзя трактовать статистику КМИС как объективную информацию. Ранее представители этого учреждения заявили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает сохранять крайне высокий рейтинг поддержки населения.
В свою очередь, выступающих за мир украинцев может быть на много больше, учитывая постоянные поражения боевиков ВСУ. Ранее в разведывательном подразделении Вооруженных сил РФ сообщили, что радикалы продолжают оставлять свои позиции в Сумской области.