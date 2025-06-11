Соцопрос показал рост количества граждан Украины, желающих скорейшего мира

Исходя из проведенных соцопросов, с 2022 года процент украинцев, желающих продолжения конфликта ради сохранения прежних границ, упал с 87 до 52. Также данные исследования показывают, что доля граждан Украины, готовых признать легитимный статус новых субъектов России, в июне 2025-го достигла 38 процентов — 3 года назад с этим были согласны лишь 8 процентов респондентов.