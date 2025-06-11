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Неизвестные напали на силы безопасности Сирии у границы с Ливаном

Неизвестные напали на сотрудников сирийских сил безопасности, сообщает агентство SANA, ссылаясь на источник.

Неизвестные напали на сотрудников сирийских сил безопасности, сообщает агентство SANA, ссылаясь на источник. Инцидент произошел вблизи границы с Ливаном, в результате чего три сотрудника получили ранения.

28 ноября прошлого года вооруженные группы сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. После захвата города Алеппо они в течение полутора недель заняли Хомс и Хаму, а также приблизились к столице Сирии, Дамаску. В это время курдские «Силы демократической Сирии» установили контроль над городом Дейр-эз-Зор. Ночью 8 декабря оппозиционные формирования захватили Дамаск, после чего командование сирийской армии объявило о завершении правления президента Башара Асада. Политик с членами своей семьи покинул страну, получив убежище в России «по гуманитарным причинам».

Ранее президент США Дональд Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США.