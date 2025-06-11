Неизвестные напали на силы безопасности Сирии у границы с Ливаном

28 ноября прошлого года вооруженные группы сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. После захвата города Алеппо они в течение полутора недель заняли Хомс и Хаму, а также приблизились к столице Сирии, Дамаску. В это время курдские «Силы демократической Сирии» установили контроль над городом Дейр-эз-Зор. Ночью 8 декабря оппозиционные формирования захватили Дамаск, после чего командование сирийской армии объявило о завершении правления президента Башара Асада. Политик с членами своей семьи покинул страну, получив убежище в России «по гуманитарным причинам».