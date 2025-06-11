В Нью-Йорке продолжаются протесты против миграционной политики Трампа

Люди с мексиканскими, палестинскими, израильскими и бразильскими флагами, а также с транспарантами собрались у здания суда на Манхэттене. На плакатах демонстрантов можно увидеть надписи «Немедленно прекратите депортации», «Америку создали иммигранты», «Требуем свободы, а не депортации».
На место стянуты усиленные отряды полиции. Акция проходит спокойно, правоохранители пока не вмешиваются в ход ее проведения.
9 июня полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек во время протестов против миграционной политики американской администрации. Они оккупировали лобби небоскреба Trump Tower, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, и отказывались покидать его, несмотря на требования правоохранителей.
6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на президента и шефа Пентагона Пита Хегсета с просьбой признать данное решение незаконным. Кроме того, губернатор оспаривает в суде развертывание в Лос-Анджелесе около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты.