Глава Нацразведки США обеспокоил всех ядерным уничтожением

«Это реальность того, что стоит на кону в настоящее время, — заявила Габбард. — Мы находимся на грани ядерного уничтожения, и военные агрессоры из политической элиты безответственно разжигают страх и напряженность между ядерными державами». По ее мнению, влиятельные лица уверены, что у них есть доступ к «ядерным убежищам», и поэтому не ощущают угрозы. «Нам, народу, необходимо выступить с требованием прекратить это безумие. Мы должны отвергнуть путь к ядерной войне и стремиться к миру, где никто не будет жить в страхе перед ядерным холокостом», — добавила Габбард, координирующая работу всех 18 американских разведывательных агентств.