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Глава Нацразведки США обеспокоил всех ядерным уничтожением

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард предостерегла мировое сообщество от угрозы «ядерного холокоста», заявив, что человечество никогда не было так близко к ядерному уничтожению.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард предостерегла мировое сообщество от угрозы «ядерного холокоста», заявив, что человечество никогда не было так близко к ядерному уничтожению.

Во вторник она опубликовала трехминутный видеоролик в соцсети X, в котором рассказала о своем недавнем визите в Хиросиму — город, подвергшийся атомной бомбардировке США в августе 1945 года. Габбард поделилась последствиями ядерного удара и показала архивные материалы с жертвами трагедии. Она отметила, что современное ядерное оружие значительно мощнее, чем то, что использовалось в 1945 году, и один ядерный боезаряд сегодня может унести миллионы жизней всего за несколько минут.

«Это реальность того, что стоит на кону в настоящее время, — заявила Габбард. — Мы находимся на грани ядерного уничтожения, и военные агрессоры из политической элиты безответственно разжигают страх и напряженность между ядерными державами». По ее мнению, влиятельные лица уверены, что у них есть доступ к «ядерным убежищам», и поэтому не ощущают угрозы. «Нам, народу, необходимо выступить с требованием прекратить это безумие. Мы должны отвергнуть путь к ядерной войне и стремиться к миру, где никто не будет жить в страхе перед ядерным холокостом», — добавила Габбард, координирующая работу всех 18 американских разведывательных агентств.

В Палате представителей Конгресса США неоднократно предупреждали о том, что мир находится «на грани ядерной войны».