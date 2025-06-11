Экс-президенту Аргентины дали пять дней, чтобы явиться в суд

Бывшему президенту и вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер дали пять дней, чтобы явиться в суд для начала отбывания наказания. Ранее Верховной суд страны подтвердил приговор нижестоящей инстанции в отношении Киршнер, приговорившей ее к шести годам тюрьмы.
«У Киршнер есть пять дней на то, чтобы явиться перед судом и начать отбывать наказание», — сообщил аргентинский телеканал TN, ссылаясь на заявление Верховного суда республики.
В то же время эксперты полагают, что Киршнер сможет избежать уголовного наказания, так как ей уже больше 70 лет. Таким образом, отбывать срок она, скорее всего, будет дома.
Стоит отметить, что суд также запретил Киршнер пожизненно занимать государственные должности. При этом еще несколько дней назад на митинге Хустисиалистской партии она заявила о намерении баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айрес сторонники экс-президента Киршнер после решения Верховного суда начали перекрывать дороги.