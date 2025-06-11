Трамп считает, что спас Лос-Анджелес от гибели

Лос-Анджелес, который считается крупнейшим городом в штате Калифорния, уже бы сгорел дотла, если бы администрация Трампа не вмешалась в беспорядки, произошедшие в мегаполисе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы горел дотла, точно так же, как дома в Лос-Анджелесе сгорели дотла всего несколько месяцев назад», — сказал Трамп во время своего выступления перед военными на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.
Трамп также указал, что над Лос-Анджелесом всегда будет развиваться лишь один флаг — американский.
Напомним, беспорядки и митинги в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 июня. Причиной недовольства граждан стали рейды против мигрантов и сообщения о возможных сокращениях финансирования штата Калифорния.
Ранее Трамп заявил о необходимости ввести уголовное наказание за сожжение американского флага.