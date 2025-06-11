Трамп считает, что спас Лос-Анджелес от гибели

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы горел дотла, точно так же, как дома в Лос-Анджелесе сгорели дотла всего несколько месяцев назад», — сказал Трамп во время своего выступления перед военными на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.