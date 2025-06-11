Новый президент Румынии вспомнил о теме объединения с Молдавией

«У нас в Бухаресте есть решение парламента от 2018 года, когда исполнилось 100 лет с 27 марта, и которое говорит, что в момент, когда Республика Молдова будет готова, Румыния готова к этому. Я считаю, что существует консенсус между политическими силами, по крайней мере прозападными в Бухаресте, что мы открыты для этого», — сказал Дан в интервью телеканалу Moldova-1, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли он сторонником объединения двух стран.