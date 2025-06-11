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Новый президент Румынии заговорил об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан, который вступил в должность 26 мая, посетил с визитом Молдавию.

Президент Румынии Никушор Дан, который вступил в должность 26 мая, посетил с визитом Молдавию. В Кишиневе он вспомнил о теме объединения двух соседних государств.

В ходе визита в Кишинев Дан дал интервью телерадиокомпании Moldova-1 и нескольким частным телеканалам, близких к правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), сообщает РИА Новости.

«У нас в Бухаресте есть решение парламента от 2018 года, которое говорит, что в момент, когда Республика Молдова будет готова, Румыния тоже будет готова к этому. Я считаю, что существует консенсус между политическими силами — мы открыты для этого», — сказал Дан, отвечая на вопрос о том, является ли он сторонником объединения Румынии и Молдавии.

При этом Дан пообещал, что Бухарест не будет посягать на суверенитет «отдельного государства Республика Молдова». Он подчеркнул, что уважает молдавский суверенитет.

Отметим, что в самой Молдавии почти 55% населения в феврале 2025 года высказались против поглощения республики Румынией. Об этом говорится в опросе молдавской компании Date Inteligente (iData).

Ранее сообщалось, что лидер консерваторов Румынии Симион в день инаугурации нового президента провел акцию протеста. Симион, который официально проиграл выборы главы государства, не признает легитимность Дана.