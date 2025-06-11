Новый президент Румынии заговорил об объединении с Молдавией

«У нас в Бухаресте есть решение парламента от 2018 года, которое говорит, что в момент, когда Республика Молдова будет готова, Румыния тоже будет готова к этому. Я считаю, что существует консенсус между политическими силами — мы открыты для этого», — сказал Дан, отвечая на вопрос о том, является ли он сторонником объединения Румынии и Молдавии.