Мир как никогда близок к ядерному уничтожению. Такое мнение высказала глава Национальной разведки США Тулси Габбард после визита в японский город Хиросима, подвергшийся в августе 1945 года ядерной бомбардировке.
«Сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами», — такими словами Габбард сопроводила трехминутный видеоролик с архивными кадрами ядерного удара по Хиросиме, который она разместила в социальной сети Х.
Габбард призвала «прекратить безумие» и работать над тем, чтобы миру не угрожал ядерный холокост.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что ядерная война из-за уровня напряженности в мире — вопрос времени и указал, что страны все больше отходят от классической концепции ядерного сдерживания.
Тем временем помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в случае остановки конфликта на Украине без установления настоящего мира Киев вместе с НАТО попробует отвоевать регион. Как следствие, наступит ядерная война и конец планеты.