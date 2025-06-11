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Глава нацразведки США Габбард предостерегла мировое сообщество от ядерного холокоста

Габбард: Мир близок к грани ядерного уничтожения.

Источник: Комсомольская правда

Мир как никогда близок к ядерному уничтожению. Такое мнение высказала глава Национальной разведки США Тулси Габбард после визита в японский город Хиросима, подвергшийся в августе 1945 года ядерной бомбардировке.

«Сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами», — такими словами Габбард сопроводила трехминутный видеоролик с архивными кадрами ядерного удара по Хиросиме, который она разместила в социальной сети Х.

Габбард призвала «прекратить безумие» и работать над тем, чтобы миру не угрожал ядерный холокост.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что ядерная война из-за уровня напряженности в мире — вопрос времени и указал, что страны все больше отходят от классической концепции ядерного сдерживания.

Тем временем помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в случае остановки конфликта на Украине без установления настоящего мира Киев вместе с НАТО попробует отвоевать регион. Как следствие, наступит ядерная война и конец планеты.