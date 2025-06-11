Глава нацразведки США Габбард предостерегла мировое сообщество от ядерного холокоста

«Сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами», — такими словами Габбард сопроводила трехминутный видеоролик с архивными кадрами ядерного удара по Хиросиме, который она разместила в социальной сети Х.