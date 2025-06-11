Экс-президент Аргентины назвала решение суда ограничением избирательных прав

Напомним, верховный суд Аргентины 10 июня оставил в силе приговор нижестоящей инстанции, приговорившей Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Суд также запретил ей пожизненно занимать государственные должности. При этом ранее она заявляла о намерении баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес — крупнейшего региона в стране.