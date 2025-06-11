Экс-президент Аргентины назвала решение суда ограничением избирательных прав

Бывшая президент и вице-президент Аргентины, которую приговорили к шести годам лишения свободы за коррупцию, назвала решение суда ограничением избирательного права. Такое заявление политик сделала на митинге в Буэнос-Айресе перед своими сторонниками.
«Сегодняшняя Аргентина не перестает нас удивлять. Сначала ограничения на зарплату, которое наложило правительство Хавьера Милея, теперь судьи добавляют ограничения на народное голосование», — сказала Киршнер.
В то же время Киршнер указала, чтобы «быть заключенной — это историческое признание политического и персонального достоинства».
Напомним, верховный суд Аргентины 10 июня оставил в силе приговор нижестоящей инстанции, приговорившей Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Суд также запретил ей пожизненно занимать государственные должности. При этом ранее она заявляла о намерении баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес — крупнейшего региона в стране.
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