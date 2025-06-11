На Украине отменили запрет на отсрочку для аспирантов-контрактников

Киевский окружной административный суд признал незаконным и отменил приказ Министерства образования и науки Украины, согласно которому студенты аспирантуры, обучающиеся на платной основе, не могли получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».
В издании напомнили, что в 2024 году министерство запретило очное обучение в аспирантуре по контракту, мотивируя это тем, что подобная форма обучения якобы использовалась как способ избежать призыва. По утверждению ведомства, решение было принято для борьбы с коррупционными схемами, связанными с уклонением от мобилизации.
Тем не менее, суд постановил, что приказ № 910 нарушает права студентов и не соответствует действующему законодательству, признав его противоправным и утратившим силу. Теперь студенты, обучающиеся на контрактной основе в аспирантуре, вновь могут рассчитывать на отсрочку от призыва.
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