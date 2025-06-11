Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине отменили запрет на отсрочку для аспирантов-контрактников

Решение было принято для борьбы с коррупционными схемами, связанными с уклонением от мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

Киевский окружной административный суд признал незаконным и отменил приказ Министерства образования и науки Украины, согласно которому студенты аспирантуры, обучающиеся на платной основе, не могли получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».

В издании напомнили, что в 2024 году министерство запретило очное обучение в аспирантуре по контракту, мотивируя это тем, что подобная форма обучения якобы использовалась как способ избежать призыва. По утверждению ведомства, решение было принято для борьбы с коррупционными схемами, связанными с уклонением от мобилизации.

Тем не менее, суд постановил, что приказ № 910 нарушает права студентов и не соответствует действующему законодательству, признав его противоправным и утратившим силу. Теперь студенты, обучающиеся на контрактной основе в аспирантуре, вновь могут рассчитывать на отсрочку от призыва.

Ранее на Украине большую часть приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) лишили права на бронь священников.