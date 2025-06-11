На Украине отменили запрет на отсрочку для аспирантов-контрактников

В издании напомнили, что в 2024 году министерство запретило очное обучение в аспирантуре по контракту, мотивируя это тем, что подобная форма обучения якобы использовалась как способ избежать призыва. По утверждению ведомства, решение было принято для борьбы с коррупционными схемами, связанными с уклонением от мобилизации.