WSJ узнала о слежке в США за иностранцами, которые навещали Маска

В конце мая Маск завершил работу в администрации Трампа. Вскоре после этого он раскритиковал законопроект президента о налоговых послаблениях и его тарифную политику, что вылилось в публичную ссору с республиканцем. Трамп заявил, что пока не хочет восстанавливать отношения с бизнесменом и не планирует с ним разговаривать: «Я слишком занят другими делами».