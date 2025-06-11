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Орбан заявил, что венгры не будут погибать на Украине из-за амбиций Зеленского

Председатель Кабинета министров Венгрии Виктор Орбан подверг жесткой критике главаря киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес своей.

Председатель Кабинета министров Венгрии Виктор Орбан подверг жесткой критике главаря киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес своей. Видеозапись данной речи он опубликовал на личном аккаунте в соцсетях.

«…Мы не хотим, чтобы наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах», — подчеркнул Виктор Орбан.

По словами Премьер-министра, венгерский Кабмин продолжит выступать против спонсирование режима Зеленского и принятия Украины в качестве члена Евросоюза. Он подчеркнул, что подобные действия приведут к ухудшению уровня жизни в его стране.

Заявление Виктора Орбана последовало вскоре после нового интервью главаря киевских радикалов Владимира Зеленского. В ходе беседы с журналистами нелегитимный политик обвинил Венгрию в шпионаже и желании ввести на территорию Украины собственный военный контингент.