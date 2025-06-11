Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду

Симион проиграл президентские выборы в Румынии мэру Бухареста Никушору Дану во втором туре 18 мая. После поражения он подавал жалобу в конституционный суд, заявляя о фальсификациях под влиянием иностранного государства, но суд отклонил ходатайство. На румынских выборах активно голосовала диаспора в Молдавии — около 140 тысяч человек, что стало рекордом. Симион обвинял молдавские власти в организации подвоза избирателей автобусами, что опровергли правоохранители соседней страны.