Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Лидер румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион призвал румын с двойным гражданством голосовать против правящей в Молдавии президента Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (ПДС), соответствующее заявление политик сделал в видеотрансляции на Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Симион проиграл президентские выборы в Румынии мэру Бухареста Никушору Дану во втором туре 18 мая. После поражения он подавал жалобу в конституционный суд, заявляя о фальсификациях под влиянием иностранного государства, но суд отклонил ходатайство. На румынских выборах активно голосовала диаспора в Молдавии — около 140 тысяч человек, что стало рекордом. Симион обвинял молдавские власти в организации подвоза избирателей автобусами, что опровергли правоохранители соседней страны.
«Пришло время взять реванш. Пришло время, чтобы Майя Санду, подруга (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона и Никушора (президент Румынии — ред.), также потерпела политическое поражение. Нужно около 100 тысяч голосов, чтобы Майя Санду перестала побеждать», — заявил Симион.
Румынский политик объявил о формировании списка кандидатов, которых охарактеризовал как «людей, которые будут с Румынией, будут патриотами, будут консерваторами, но не сторонниками Джорджа Сороса». По его словам, эти кандидаты должны «наказать даму, поиздевавшуюся над волей румынского народа».
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
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