Уральский полпред принял участие в заседании Совбеза РФ

Встречу с постоянными членами Совета Безопасности провел Президент РФ Владимир Путин. На повестку заседания были вынесены вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Как отметил глава государства, речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они представляют собой основу цивилизации и идентичности, формируют культуру и суверенитет, а также являются опорой человека на протяжении всей жизни.
Среди базовых ценностей Президент выделил единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкую семью и любовь к детям, патриотизм и преданность Родине.
Как ранее сообщалось, с 30 мая по 1 июня в Екатеринбурге работал III Международный женский форум, на который приехали участницы из более чем 20 стран.
В рамках мероприятия было проведено более 20 тематических секций. Делегаты обсуждали демографическое развитие, взаимодействие с бизнес-сообществами, улучшение качества жизни — от поддержки семьи и материнства до развития женского лидерства и региональной социальной инфраструктуры.