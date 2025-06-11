Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральский полпред принял участие в заседании Совбеза РФ

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога принял участие в заседании Совета безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в УрФО.

Встречу с постоянными членами Совета Безопасности провел Президент РФ Владимир Путин. На повестку заседания были вынесены вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Как отметил глава государства, речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они представляют собой основу цивилизации и идентичности, формируют культуру и суверенитет, а также являются опорой человека на протяжении всей жизни.

Среди базовых ценностей Президент выделил единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкую семью и любовь к детям, патриотизм и преданность Родине.

Как ранее сообщалось, с 30 мая по 1 июня в Екатеринбурге работал III Международный женский форум, на который приехали участницы из более чем 20 стран.

В рамках мероприятия было проведено более 20 тематических секций. Делегаты обсуждали демографическое развитие, взаимодействие с бизнес-сообществами, улучшение качества жизни — от поддержки семьи и материнства до развития женского лидерства и региональной социальной инфраструктуры.