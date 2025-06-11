Путин внес в Госдуму протокол о статусе сил ОДКБ

Согласно тексту инициативы, глава государства просит депутатов ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года. Документ был подписан в Астане 28 ноября 2024 года. Как отмечается в пояснительной записке, «протокол направлен на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях сторон».