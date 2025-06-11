Путин внес в Госдуму протокол о статусе сил ОДКБ

Путин внес на ратификацию в ГД протокол о статусе военных формирований стран ОДКБ.
Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу на ратификацию протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.
Согласно тексту инициативы, глава государства просит депутатов ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года. Документ был подписан в Астане 28 ноября 2024 года. Как отмечается в пояснительной записке, «протокол направлен на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях сторон».
В сопроводительных материалах также уточняется, что предлагаемые изменения позволят повысить эффективность взаимодействия государств — участников ОДКБ при проведении совместных операций, учений и других мероприятий. Протокол закрепляет дополнительные юридические гарантии для временного размещения воинских подразделений, а также регулирует вопросы их статуса, имущественного обеспечения и ответственности на территории стран-участниц.
Также Путин утвердил продление действия запрета на экспорт российской нефти и нефтепродуктов по контрактам, предусматривающим применение так называемого механизма «ценового потолка». Согласно новому указу, ограничительные меры будут сохраняться до 31 декабря 2025 года. Эти ограничения были введены в ответ на введение западными государствами ценового потолка на российскую нефть, который начал действовать в декабре 2022 года.