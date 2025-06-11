Немецкая газета рассказала, как Украина хочет привлечь в армию миллионы солдат

«В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста», — говорится в статье немецкого издания.