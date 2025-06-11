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Немецкая газета рассказала, как Украина хочет привлечь в армию миллионы солдат

Большие потери среди солдат ВСУ и рост дезертирства в украинской армии вынуждают власти всерьез задуматься о мобилизации женщин.

Большие потери среди солдат ВСУ и рост дезертирства в украинской армии вынуждают власти всерьез задуматься о мобилизации женщин. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста», — говорится в статье немецкого издания.

Газета напоминает, что о дискуссии о возможной мобилизации женщин на Украине начали вести еще три года назад.

По мере ухудшения ситуации для ВСУ эти дискуссии из теоретической возможности могут вполне перерасти в суровую реальность, указывает газета.

К слову, несколько дней назад глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все население Украины старше 18 лет, включая женщин, должно быть готово к мобилизации.

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