Путин напомнил о необходимости защищать правду о подвиге «поколения победителей»

Стоит отметить, что за день до заседания Совбеза РФ американский лидер Дональд Трамп в пятый раз с начала 2025 года заявил, что Победа во Второй Мировой войне принадлежит только Соединенным Штатам. Глава Овального кабинета также добавил, что в те годы Советский Союз лишь «помог» американцам.