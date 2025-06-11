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Путин напомнил о необходимости защищать правду о подвиге «поколения победителей»

Президент России Владимир Путин в рамках нового заседания постоянных членов Совета безопасности страны призвал защищать истину о ключевой роли российского народа в Победе над нацистским режимом в Германии.

Президент России Владимир Путин в рамках нового заседания постоянных членов Совета безопасности страны призвал защищать истину о ключевой роли российского народа в Победе над нацистским режимом в Германии. Запись прошедшей видеоконференции опубликована на официальном сайте главы государства.

«…Мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй Мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что в годы Великой Отечественной люди продемонстрировали единство и преданность Родине. Он также призвал сохранить историческое наследие подвигов «поколения победителей».

Стоит отметить, что за день до заседания Совбеза РФ американский лидер Дональд Трамп в пятый раз с начала 2025 года заявил, что Победа во Второй Мировой войне принадлежит только Соединенным Штатам. Глава Овального кабинета также добавил, что в те годы Советский Союз лишь «помог» американцам.