Путин напомнил о необходимости защищать правду о подвиге «поколения победителей»

Президент России Владимир Путин в рамках нового заседания постоянных членов Совета безопасности страны призвал защищать истину о ключевой роли российского народа в Победе над нацистским режимом в Германии. Запись прошедшей видеоконференции опубликована на официальном сайте главы государства.
«…Мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй Мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент добавил, что в годы Великой Отечественной люди продемонстрировали единство и преданность Родине. Он также призвал сохранить историческое наследие подвигов «поколения победителей».
Стоит отметить, что за день до заседания Совбеза РФ американский лидер Дональд Трамп в пятый раз с начала 2025 года заявил, что Победа во Второй Мировой войне принадлежит только Соединенным Штатам. Глава Овального кабинета также добавил, что в те годы Советский Союз лишь «помог» американцам.