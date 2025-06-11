Трамп заявил, что беспорядки в США кем-то организовываются и финансируются

Беспорядки, которые наблюдаются в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния), кем-то организовываются и финансируются, и это предстоит выяснить властям США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.