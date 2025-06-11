Трамп заявил, что беспорядки в США кем-то организовываются и финансируются

Беспорядки, которые наблюдаются в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния), кем-то организовываются и финансируются, и это предстоит выяснить властям США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
Он назвал участников погромов мятежниками, целью которых является «продолжение иностранного вторжения» в Соединённые Штаты.
«Это профессионалы, они не любители. Кто-то это финансирует», — подчеркнул американский лидер.
Глава государства уточнил, что к расследованию беспорядков приступило министерство юстиции США. Трамп отметил, что его администрация не позволит нападать на сотрудников федеральных ведомств.
Он также указал на необходимость тюремного заключения для тех участников беспорядков, которые сжигают флаги США.
Напомним, 7 июня в центре Лос-Анджелеса начались акции протеста после того, как американская служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) провела масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов.
Ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм также заявила, что в рядах участников протестов в Лос-Анджелесе действуют профессиональные провокаторы, которым за это платят.