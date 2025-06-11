В Калуге и Саратове в целях безопасности приостановлены воздушные сообщения

В условиях постоянной угрозы атаки киевских боевиков на гражданские объекты в России крайне важно получать информацию только из официальных источников. Ранее в администрации Липецкой области сообщили о попытках злоумышленников посеять панику среди местных жителей через фейковые вбросы о налете дронов.