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В Калуге и Саратове в целях безопасности приостановлены воздушные сообщения

Аэропорт «Гагарин» в Саратове и аэропорт «Грабцево» в Калуге временно остановили воздушные сообщения.

Аэропорт «Гагарин» в Саратове и аэропорт «Грабцево» в Калуге временно остановили воздушные сообщения. Об этом проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на взлеты и посадки воздушных судов действуют с 03:00 среды, 11 июня.

Как указали в Росавиации, данные временные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажирский самолетов.

В условиях постоянной угрозы атаки киевских боевиков на гражданские объекты в России крайне важно получать информацию только из официальных источников. Ранее в администрации Липецкой области сообщили о попытках злоумышленников посеять панику среди местных жителей через фейковые вбросы о налете дронов.