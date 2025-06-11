Аэропорт «Гагарин» в Саратове и аэропорт «Грабцево» в Калуге временно остановили воздушные сообщения. Об этом проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на взлеты и посадки воздушных судов действуют с 03:00 среды, 11 июня.
Как указали в Росавиации, данные временные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажирский самолетов.
В условиях постоянной угрозы атаки киевских боевиков на гражданские объекты в России крайне важно получать информацию только из официальных источников. Ранее в администрации Липецкой области сообщили о попытках злоумышленников посеять панику среди местных жителей через фейковые вбросы о налете дронов.