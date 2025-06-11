Лидер румынской оппозиции призвал молдаван проголосовать против партии Санду

Именно эти кандидаты в депутаты парламента Молдавии «должны наказать даму, поиздевавшуюся над волей румынского народа», добавил Симион. К слову, Симион считает, что проиграл президентские выборы, в том числе, из-за голосования диаспоры в Молдавии. Там на выборы пришли 140 тыс. граждан Румынии, что стало рекордным показателем. Симион также обвинил власти Молдавии в организации подвоза избирателей автобусами.