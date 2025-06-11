Лидер румынской оппозиции призвал молдаван проголосовать против партии Санду

Румынский политик Джеордже Симион, который официально проиграл президентские выборы в мае 2025 года, призвал проживающих за рубежом граждан Молдавии голосовать против партии «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду.
«Пришло время взять реванш. Пришло время, чтобы Майя Санду, подруга президента Франции Эммануэля Макрона и президента Румынии Никошора Дана, потерпела политическое поражение. Нужно около 100 тыс. голосов, чтобы Санду перестала побеждать», — заявил он в своем видеообращении.
Политик также сообщил, что сейчас в Кишиневе формируют список депутатов, которые планируют сохранить хорошие отношения с Бухарестом, но при этом будут консерваторами и патриотами Молдавии.
Именно эти кандидаты в депутаты парламента Молдавии «должны наказать даму, поиздевавшуюся над волей румынского народа», добавил Симион. К слову, Симион считает, что проиграл президентские выборы, в том числе, из-за голосования диаспоры в Молдавии. Там на выборы пришли 140 тыс. граждан Румынии, что стало рекордным показателем. Симион также обвинил власти Молдавии в организации подвоза избирателей автобусами.
Отметим, что парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
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