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Власти США вели тайную слежку за гостями Илона Маска: вот чего они боялись

WSJ: Американские власти следили за иностранными гостями Илона Маска.

Источник: Комсомольская правда

В США была организована тайная слежка за иностранцами, которые гостили у миллиардера Илона Маска. За иностранными гостями Маска следили в 2022—2023 годах, пишет издание Wall Street Journal.

Сообщается, что к организации слежки причастны два американских министерства — минюст и министерство внутренней безопасности. В фокусе внимания были граждане стран Восточной Европы, с которыми общался миллиардер. Предполагалось, что они «могли повлиять» на Илона Маска.

В указанные годы пост президента США занимал Джо Байден.

Накануне Маск в соцсети X пошутил, что главный удар по своей репутации нанес сам, предприняв для этого множество попыток.

Напомним, в США разгорается конфликт между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом, в команду которого до недавнего времени входил миллиардер. При этом некоторые аналитики считают, что в конфликте Трампа и Маска замешана третья сила.

Тем временем американист Васильев допустил, что Илон Маск станет президентом США.