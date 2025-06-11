Власти США вели тайную слежку за гостями Илона Маска: вот чего они боялись

В США была организована тайная слежка за иностранцами, которые гостили у миллиардера Илона Маска. За иностранными гостями Маска следили в 2022—2023 годах, пишет издание Wall Street Journal.
Сообщается, что к организации слежки причастны два американских министерства — минюст и министерство внутренней безопасности. В фокусе внимания были граждане стран Восточной Европы, с которыми общался миллиардер. Предполагалось, что они «могли повлиять» на Илона Маска.
В указанные годы пост президента США занимал Джо Байден.
Накануне Маск в соцсети X пошутил, что главный удар по своей репутации нанес сам, предприняв для этого множество попыток.
Напомним, в США разгорается конфликт между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом, в команду которого до недавнего времени входил миллиардер. При этом некоторые аналитики считают, что в конфликте Трампа и Маска замешана третья сила.
Тем временем американист Васильев допустил, что Илон Маск станет президентом США.