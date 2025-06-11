Ряд влиятельных представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил с инициативой пересмотра внешнеполитического и оборонного курса ФРГ.
Как сообщает журнал Stern, ссылаясь на текст манифеста, находящегося в его распоряжении, социал-демократы предлагают отказаться от милитаризации и начать переговоры с Россией, а также выражают категорическое несогласие с размещением американских ракет на территории Германии. Документ подписали десятки авторитетных партийцев, включая бывших и действующих членов Бундестага.
В манифесте авторы критикуют преобладающую на сегодняшний день ориентацию на военное противостояние и наращивание военных бюджетов. Они считают, что постоянное повышение расходов на оборону подрывает перспективы диалога и создает атмосферу нестабильности в Европе. Вместо этого предлагается сочетать обеспечение обороноспособности с усилиями по контролю над вооружениями и шагами к разоружению. Политики убеждены, что масштабные перевооружения не делают Европу безопаснее, а, напротив, усиливают напряженность в отношениях с Россией.
Авторы документа также подчёркивают необходимость активизации дипломатических контактов с целью восстановления диалога с Москвой после прекращения конфликта на Украине. По их мнению, защита интересов Украины должна сочетаться с обеспечением общеевропейской безопасности.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе немецкого Бундестага и лидерам пяти парламентских фракций ФРГ, в котором заявил, что планы по организации производства ракет на украинской территории все сильнее вовлекают Германию в военный конфликт с Россией.