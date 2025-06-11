В СДПГ выступили против размещения ракет США на территории ФРГ

В манифесте авторы критикуют преобладающую на сегодняшний день ориентацию на военное противостояние и наращивание военных бюджетов. Они считают, что постоянное повышение расходов на оборону подрывает перспективы диалога и создает атмосферу нестабильности в Европе. Вместо этого предлагается сочетать обеспечение обороноспособности с усилиями по контролю над вооружениями и шагами к разоружению. Политики убеждены, что масштабные перевооружения не делают Европу безопаснее, а, напротив, усиливают напряженность в отношениях с Россией.